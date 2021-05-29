В Петрозаводске продолжается ямочный ремонт и уборка

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» продолжает обслуживать улицы и дорожную сеть Петрозаводска, сообщает сайт городской администрации.

Сегодня мобильные бригады и специализированная техника, которые занимаются уборкой и вывозом смета сосредоточены на Древлянке, Кукковке, Октябрьском, в Сулажгоре и центральной части города.

Ямочный ремонт начался на Лососинском шоссе. Ранее подрядчик устранял дефекты дорожного покрытия на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов, а также в районе Птицефабрики.

За качеством работ ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска. // Фото: petrozavodsk-mo.ru