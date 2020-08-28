Сегодня утром в Петрозаводске пропала восьмилетняя девочка

Сегодня утром с игровой площадки на Ключевой пропала девочка, сообщает паблик «Доброспас» со ссылкой на МВД.

«Отделом полиции №2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Гостева Елизавета Константиновна 2012 года рождения, которая 28.08.2020 г. в районе 11 часов пропала с игровой площадки на ул. Ключевая 16, Петрозаводск», - сообщает полиция.

Приметы: на вид 9 -10 лет, рост 125 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые, сейчас прическа «каре».



Была одета: светлые штаны, серая мастерка с капюшоном и розовые кроссовки.



Все, кто обладает информацией о разыскиваемой или видел её после указанного времени, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонов: +7-953-549-69-78, 715-327, 739-240 или 02.