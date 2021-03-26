Сегодня новая выставка открылась в Шелтозере

26 марта в Шелтозерском вепсском этнографическом музее имени Рюрика Лонина открылась выставка «С именем твоим…», посвященная Александру Максимову, сообщает Министерство культуры Республики Карелия.

Александр Максимов, 90-летие которого отмечается, один из первых вепсов с высшим образованием. Он вернулся в родное село Шелтозеро по окончании Карело-Финского государственного университета и стал преподавателем истории и обществоведения.

Главным делом жизни Александра Максимова стал вепсский музей. В 1980 году, на пороге своего 50-летия, он был назначен заведующим Шелтозерского отдела Карельского государственного краеведческого музея. За семь лет отдел вырос в филиал. В свои 60 лет Максимов руководил переездом музея в дом Мелькина после двенадцати лет реставрации здания.

На выставке представлены личные вещи, семейные реликвии, фото и документы – экспонаты, которые являются свидетелями важных событий полувековой истории вепсского Прионежья.

Экспозиция продолжит свою работу до декабря 2021 года.

Фото с сайта правительства Карелии