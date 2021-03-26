Петрозаводчан зовут пройти сквозь «Синий коридор» и открыть оперу

В международный День театра для петрозаводчан готовят сюрприз. Ценителей и любителей театрального искусства приглашают на оперный променад в арт-пространство «Синий коридор». Все действо бесплатное.

«Пройди сквозь «Синий», открой для себя оперу. Не на сцене, не спектакль, но театр. И ключ к опере»,

- заявлено в описании.

В процессе активности зрители не будут сидеть, как это обычно происходит во время традиционных постановок. Гости смогут в необычном для себя формате прикоснуться к высокому искусству.

Петрозаводчан и гостей карельской столицы приглашают 27 марта на «ОпераKey: променад в «Синем коридоре» (12+). Для участия требуется заранее записаться. Сделать это можно здесь. Вопросы по поводу записи можно оставлять в группе Музыкального театра Карелии. Променад пройдет в арт-пространстве «Синий коридор» на Литейной площади, 3-а.