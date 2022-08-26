Сегодня на форуме «Вперед, Карелия!» выступила Анна Гульчук

Общая сумма выделенных за последние 5 лет на это средств из бюджета Карелии составила 353 млн. руб. С 2018 по 2020 годы размеры финансовой помощи, увеличивались трижды и на сегодня составляют от 200 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в зависимости от выбранного вида экономической деятельности и категории получателя. Ранее безработный мог рассчитывать на 58,8 тыс. руб. в качестве стартапа.

Об этом сегодня на Форуме «Вперед, Карелия!» в своем выступлении сообщила директор Агентства занятости населения Суоярвского района Анна Гульчук.

Как отметила спикер, создание новых микропредприятий не только обеспечивает занятость граждан, а в перспективе ведёт к созданию новых рабочих мест и расширению штатов сотрудников, способствует легализации теневой занятости, обеспечивает налоговые отчисления в бюджет региона.

Содействие предпринимательству – это снижение уровня безработицы в отдаленных населенных пунктах, где ограничено число работодателей и отсутствует иная возможность трудоустройства. Наиболее активно в мероприятии принимают участие безработные граждане, проживающие на территории города Петрозаводска, в Кондопожском, Сортавальском, Олонецком, Кемском и Медвежьегорском районах,

- сказала Анна Гульчук.

Анна Гульчук отметила, что в Суоярвском районе наиболее востребованной сферой деятельности среди безработных остается сфера обслуживания. Предприниматели выбирают такие виды деятельности, как парикмахерские услуги и салоны красоты, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля, предоставление мест для краткосрочного проживания, животноводство, производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

Отдельно спикер остановилась на развитии женского предпринимательства из числа безработных.

Женское предпринимательство - совершенно особенное явление в современной экономике. Долгое время женщины сталкивались с проблемами неравноправия в общественной и трудовой жизни, постоянно стараясь доказать своё право на самореализацию, выбор собственных путей социализации,

- сказала Анна Гульчук.

Ежегодно органы службы занятости населения оказывают финансовую помощь безработным гражданам на организацию собственного дела, порядка 58% из которых женщины. Результаты исследований, проведённых экспертным сообществом, показывают, что одной из особенностей женского бизнеса является более высокий уровень ответственности как на этапе принятия решения о начале собственного дела, так и при реализации проекта, особенно в части взаимодействия с клиентами и целевой аудиторией.

Cегодня в Петрозаводске открылся республиканский общественный форум «Вперед, Карелия!». Его главные задачи - консолидация всех жителей региона вокруг главной цели – сделать Карелию эффективно развивающимся, конкурентоспособным, комфортным для жизни регионом, продолжать успешно решать вопросы развития крупного и малого бизнеса, используя инструменты господдержки. Организатор мероприятия - Ассоциация муниципальных образований Республики Карелия.