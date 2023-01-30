Сегежанин украл из магазина алкоголь и в тот же день вернул обратно

Вечером 29 января посетитель одного из магазинов вынес из торговой точки спиртное и не оплатил. Удивительно, но спустя несколько часов мужчина вернулся, причем с бутылкой, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Он вернул обратно товар и объяснил, что похитил алкоголь, так как был пьян. Сотрудники нажали тревожную кнопку, приехали росгвардейцы и увезли нарушителя в отдел полиции. Там с ним будут разбираться.

Двумя днями ранее в гипермаркете в Петрозаводске охранник поймал мужчину, который положил в свой рюкзак наушники и вышел. Его тоже доставили в полицию. // фото: Росгвардия