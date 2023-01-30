Дело о загадочной смерти мужчины в Петрозаводске раскрыли через 15 лет

Следователи в Петрозаводске раскрыли особо тяжкое преступление, которое совершили еще в 2008 году. В квартире одного из домов карельской столицы нашли труп хозяина, сообщили в СУ СКР по региону.

Было возбуждено уголовное дело о причинении повлекшего смерть тяжкого вреда здоровью. Отрабатывали версии о причастности к преступлению знакомых погибшего, но доказательств не нашли.

Спустя 15 лет правоохранители вернулись к этому делу и заново проанализировали факты. Особое внимание уделили беседам с теми, кто общался тогда с убитым. В том числе поговорили с его квартирантом. Мужчина снимал у погибшего комнату и выдвинул защитную версию.

- Настаивая на своей невиновности, он согласился пройти испытание на полиграфе. С помощью детектора лжи установили, что этот человек знает что-то о деталях давнего дела,

- рассказали следователи.

Еще раз провели экспертизы, побеседовали со свидетелями и предъявили мужчине новые улики. На грамотно спланированном и проведенном допросе квартирант признался и рассказал о мотивах преступления.

Оказалось, он конфликтовал с пьющим хозяином из-за того, что подозревал его в краже своих вещей. После очередной ссоры избил его и оставил лежать в комнате.

Утром обнаружил, что тот не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Медики зафиксировали смерть. Дело уже направили в суд. // фото: СУ СКР по региону