Сегежанин пытался из-за ревности убить подругу – помешала ее мать

Молодой мужчина в Карелии приревновал свою подругу и пытался ее задушить. Девушка могла бы погибнуть, к счастью, вмешалась ее мать и спасла дочку, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился 12 декабря в Сегеже, местный житель пришел домой к подруге на улицу Антикайнена. Пара стала ссориться на почве ревности, 25-летний мужчина толкнул девушку на диван.

Потом обхватил руками ее шею и стал душить. В этот момент в комнату вошла мать потерпевшей. Поэтому злоумышленник не довел свои действия до конца и покинул квартиру. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com