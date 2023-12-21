Мужчина в Олонецком районе насмерть забил приятеля поленом

Мужчина в Олонецком районе лишил жизни товарища, теперь убийцу будут судить. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, уже поступило в Олонецкий суд.

Следователи считают, что 45-летний фигурант летом был пьян, поссорился с приятелем и избил его «фрагментом ствола дерева».

В результате потерпевший умер от полученных травм. Сейчас решают вопрос о мере пресечения для олончанина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. // фото: pixabay.com