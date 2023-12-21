Девушка в Уфе на первом свидании выпала из окна 9 этажа и погибла

Под окнами многоэтажки в Уфе нашли 18-летнюю девушку. Она разбилась, выпав из окна девятого этажа, передает UFA1.RU.

Юная уфимка погибла на первом свидании с юношей, они познакомились в соцсетях. Парочка арендовала квартиру, приятно проводила время, выпивала.

Девушка захотела посмотреть на город с высоты вверх тормашками. Попросила парня подержать ее за ноги, пока она свесится вниз головой из открытого окна.

Ухажер согласился, но в какой-то момент у него закончились силы. Юноша попросил подругу вернуться, но она в этот момент выскользнула из его рук и упала вниз.

Удар о землю был таким сильным, что девушка погибла на месте до приезда «скорой». По факту случившегося следователи проводят проверку. // фото: скриншот видео maxnews102/Telegram