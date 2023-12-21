Машину скорой помощи пришлось вытягивать из снега пожарным

Вчера в 23:00 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от врачей «скорой» поступил звонок с просьбой о помощи. Возле дома на улице Дружбы автомобиль медиков застрял в снегу.

Прибывшие к месту вызова пожарные провели работы по буксировке автотранспортного средства и вытащили автомобиль из снежного плена.

За последнее время это уже не первый случай, когда пожарные приходят на помощь медикам и вытаскивают застрявшие в снегу автомобили скорой помощи, рассказал наш источник, близкий к МЧС Карелии. Накануне такие работы пожарные проводили на улице Грибоедова и Халтурина.

Ранее на невозможность пройти и проехать к детскому садику № 6 пожаловались жители карельской столицы. Прокурор Петрозаводска и сотрудники мэрии проверили содержание и уборку дорог, нашли нарушения. // фото: «Петрозаводск говорит»