Прокуратура выявила нарушения в уборке Петрозаводска

Прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев вместе с представителями мэрии проверил содержание и уборку автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщает паблик ведомства, там же опубликовано фото этого «рейда».

Были выявлены нарушения, организованы надзорные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Проверку лично контролирует прокурор города.