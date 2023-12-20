Петрозаводчане жалуются на нерасчищенный проезд к детскому садику

Ситуацию около детского сада № 6 на улице Хейконена горожане назвали «кошмаром и коллапсом». Подъезд к детскому учреждению не очищают от снега, рассказали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Несчастный подъезд к садику никому не принадлежит, а значит, чистить не надо!???

– возмутились петрозаводчане.

Они написали, что всего за 10 минут в этом месте утром 20 декабря застряли два автомобиля.

- Администрация города утверждает, что с 1 января следующего года этот участок переходит в ведение города, а сейчас что? Машины буксуют, застревают, на санках, не говоря уже о колясках, не пройти без усилий,

- написала горожанка.

Она отметила, что ситуация у детского сада №8 не лучше. Горожанка недоумевает, как можно было допустить такое. // фото: «Подслушано в ПТЗ»