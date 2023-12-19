19 декабря 2023, 14:43
Парковку для инвалидов в центре Петрозаводска завалили снегом
Гора снега выросла рядом с гостиницей, фото выложили в Сеть
Парковку для инвалидов рядом с гостиницей «Северная» в столице Карелии завалили снегом.
Фотографию большой кучи снежной массы опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».
«Люди ждали и надеялись на эти парковочные места, потому что привозят сюда своих детей с ограниченными возможностями на лечение/реабилитацию»,
- отметил автор фотографии.
Отметим, что это не первый раз, когда ответственные за уборку дорог сгребают снег именно на место, предназначенные для инвалидов.
В ноябре горы снега выросли напротив парламента, а также на улице Судакова. // фото «Петрозаводск говорит»/ VK-группа «Подслушано в Птз»