Парковку для инвалидов на Кукковке завалили снегом

Уборка снега в этом году продолжает вызывать нарекания у петрозаводчан. В начале ноября снегом завалили парковку в центре города - горы снега появились напротив здания прокуратуры на перекрестке улиц Титова и Пушкинской, напротив здания парламента на Титова. Теперь на кучу снега пожаловалась жительница Кукковки.

Снег во дворе дома №7 на Судакова сгребли на место, предназначенное для парковки инвалидов.

После ее обращения через систему ГИС ЖКХ снег с парковки убрали. // фото VK-паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору»/ unsplash.com/ Jubbar J