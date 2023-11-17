17 ноября 2023, 15:36
Парковку для инвалидов на Кукковке завалили снегом
После жалобы петрозаводчанки парковку очистили от снега
Уборка снега в этом году продолжает вызывать нарекания у петрозаводчан. В начале ноября снегом завалили парковку в центре города - горы снега появились напротив здания прокуратуры на перекрестке улиц Титова и Пушкинской, напротив здания парламента на Титова. Теперь на кучу снега пожаловалась жительница Кукковки.
Снег во дворе дома №7 на Судакова сгребли на место, предназначенное для парковки инвалидов.
После ее обращения через систему ГИС ЖКХ снег с парковки убрали. // фото VK-паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору»/ unsplash.com/ Jubbar J