17 ноября 2023, 15:35
Общество

Еще один район Карелии завершает расселение аварийного жилья

Ключи от благоустроенных квартир в новостройке получают жители Прионежского района

 Дом в поселке Шуя построен для расселения аварийного жилья  по  национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.  

Сюда переедут около 70 человек, и это новоселье полностью завершит расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в Прионежском районе,

- отметил министр строительства  Карелии  Виктор Россыпнов.

Это 15-й  дом, построенный в Карелии по программе расселения аварийного жилья. Еще один – 28-квартирный дом в Лахденпохье - сейчас достраивают. Он  будет введен в эксплуатацию в начале декабря и заселен до конца года.   

На  сегодняшний день по региональной адресной программе до конца 2023 года в Карелии остается расселить порядка 370 квартир в домах, признанных аварийными в 2012-2016 годах.

Продолжается  заселение новостроек в Петрозаводске, Суоярви, Беломорске и Сортавале, а также предоставление вторичного благоустроенного жилья или выплата компенсаций собственникам. В Калевальском, Лоухском, Сегежском, Кондопожском, Пряжинском, Питкярантском и Муезерском районах расселение полностью завершено.

//Фото: https://gov.karelia.ru

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Расселение аварийного жилья в Карелии
жилье и городская среда