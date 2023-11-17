Еще один район Карелии завершает расселение аварийного жилья

Дом в поселке Шуя построен для расселения аварийного жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Сюда переедут около 70 человек, и это новоселье полностью завершит расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в Прионежском районе,

- отметил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

Это 15-й дом, построенный в Карелии по программе расселения аварийного жилья. Еще один – 28-квартирный дом в Лахденпохье - сейчас достраивают. Он будет введен в эксплуатацию в начале декабря и заселен до конца года.

На сегодняшний день по региональной адресной программе до конца 2023 года в Карелии остается расселить порядка 370 квартир в домах, признанных аварийными в 2012-2016 годах.

Продолжается заселение новостроек в Петрозаводске, Суоярви, Беломорске и Сортавале, а также предоставление вторичного благоустроенного жилья или выплата компенсаций собственникам. В Калевальском, Лоухском, Сегежском, Кондопожском, Пряжинском, Питкярантском и Муезерском районах расселение полностью завершено.

//Фото: https://gov.karelia.ru