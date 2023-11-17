Молодежь выходит на пикеты в поддержку транспортной реформы

В Петрозаводске активисты молодежных общественных организаций выступили в защиту транспортную реформы. Они организовали пикеты, где раздают листовки и объясняют людям, почему важно поддержать транспортную реформу.

Когда мы увидели, что врио главы города опубликовала соответствующую инициативу, то решили помочь в сборе подписей. Я обратился к Инне Сергеевне в комментариях к ее посту в соцсети. Предложил, чтобы наши волонтеры провели дополнительную разъяснительную работу среди горожан. Рассказал, что мы готовы сами подготовить справочные материалы и сами их распространить. Инна Сергеевна нашу идею поддержала, пригласила встретиться. Мы обсудили с ней наше предложение провести разъяснительные акции в формате уличных пикетов. И вот сейчас раздаем подготовленные нами листовки,

— рассказал активист Дмитрий Егоров.

Студенты считают, что петрозаводчанам нужны современные комфортные автобусы вместо старых «ПАЗиков», и хотят, чтобы как можно больше людей узнали и поддержали инициативу врио главы администрации Петрозаводска.

По планам, активисты проведут еще несколько пикетов в разных районах города. Петрозаводсчане голосуют за комфорный транспорт на сайте «Активный горожанин». Для бесперебойного доступа на сайт вам понадобятся отечественные браузеры «Атом» и «Яндекс Браузер».

Также сбор подписей организован в здании горадминистрации по адресу: пр. Ленина, 2, на первом этаже. Все желающие могут подписаться здесь под обращением в будни в рабочее время.