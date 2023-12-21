Восемь человек спасли во время сильного пожара на Ключевой

Вечером 20 декабря случился серьезный пожар в 9-этажном общежитии на Судостроительной улице в Петрозаводске. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 17:46, сообщил близкий к МЧС источник.

Первый пожарный расчет через пять минут был уже на месте происшествия. Местные жители написали в группе «Ключевая | Новости района» ВКонтакте, что пожарные проехали к зданию с трудом.

- Дороги не чищены, автомобили вязнут в снегу, преграждая поезд пожарной машине!

– рассказал очевидец.

В ходе разведки огнеборцы установили, что горит квартира на восемь комнат на третьем этаже. Войдя внутрь, пожарные быстро сбили пламя и, используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, стали спасать людей из комнат. За короткое время вывели восемь человек, в том числе двоих детей.

Из-за плотной задымленности в общих коридорах в безопасное место эвакуировали более 20 человек. Часть жильцов от едкого дыма спрятались на общих балконах.

На пожаре никто не пострадал, огнем был поврежден только коридор в квартире на третьем этаже на площади три квадратных метра.

По предварительным данным? пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас по данному факту проводится проверка. // фото: freepik.com