21 декабря 2023, 07:30
Двое пострадали в ДТП с грузовиками, мазут разлился по «Коле»
Жесткая авария с большегрузами произошла в Сегежском районе
Вечером 20 декабря на 763-м километре трассы «Кола» столкнулись два грузовика. Авария случилась в 18:40 на территории Сегежского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Один из большегрузов перевозил мазут, часть вылилась на дорогу. Пострадали оба водителя грузовиков, насколько серьезны их травмы, не уточняется.
На федеральной трассе организовали реверсивное движение. Судя по фото с места ДТП, бензовоз густо залили пеной. Обстоятельства произошедшего устанавливают. // фото: ГИБДД Карелии