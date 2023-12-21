21 декабря 2023, 07:30
Происшествия

Двое пострадали в ДТП с грузовиками, мазут разлился по «Коле»

Жесткая авария с большегрузами произошла в Сегежском районе

Вечером 20 декабря на 763-м километре трассы «Кола» столкнулись два грузовика. Авария случилась в 18:40 на территории Сегежского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Один из большегрузов перевозил мазут, часть вылилась на дорогу. Пострадали оба водителя грузовиков, насколько серьезны их травмы, не уточняется.

На федеральной трассе организовали реверсивное движение. Судя по фото с места ДТП, бензовоз густо залили пеной. Обстоятельства произошедшего устанавливают. // фото: ГИБДД Карелии

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новости Карелии
Сегежский район
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