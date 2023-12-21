Троих уроженцев Сирии поймали в Карелии и выдворили из России

На днях в Карелии задержали троих граждан Сирии. Они нарушили режим пребывания в России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

У иностранцев не было документов, которые подтверждают их право находиться в нашей стране. От выезда из РФ сирийцы уклонялись, хотя разрешенный срок пребывания истек.

Иностранцев признали виновными в административном правонарушении и приговорили к административному штрафу в сумме двух тысяч рубле. Их также принудительно выдворят из России. // фото: un-perfekt/ pixabay.com