Мошенники запугали студентку из Петрозаводска

23-летняя студентка в Петрозаводске стала жертвой мошенников. Злоумышленники связались с ней в мессенджере под видом сотрудников ФСБ и банка.

Они заявили, что девушка переводила деньги в экстремистские фонды – осуществляла транзакции в поддержку терроризма. Девушка испугалась, сказала, что не переводила деньги. Звонившие убедили студентку, что мошенники незаконно получили кредит от ее лица и их нужно остановить. Девушку убедили оформить кредит через онлайн-приложение банка. 77 тысяч она обналичила и через банкомат перечислила на продиктованные счета.

После этого ей позвонили настоящие сотрудники банка и сообщили о блокировке счета и о том, что девушка стала жертвой аферистов. // фото freepik.com