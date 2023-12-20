20 декабря 2023, 21:37
Мошенники запугали студентку из Петрозаводска
После общения с неизвестными девушка оформила кредит в банке и перечислила более 70 тысяч на чужие счета
23-летняя студентка в Петрозаводске стала жертвой мошенников. Злоумышленники связались с ней в мессенджере под видом сотрудников ФСБ и банка.
Они заявили, что девушка переводила деньги в экстремистские фонды – осуществляла транзакции в поддержку терроризма. Девушка испугалась, сказала, что не переводила деньги. Звонившие убедили студентку, что мошенники незаконно получили кредит от ее лица и их нужно остановить. Девушку убедили оформить кредит через онлайн-приложение банка. 77 тысяч она обналичила и через банкомат перечислила на продиктованные счета.
После этого ей позвонили настоящие сотрудники банка и сообщили о блокировке счета и о том, что девушка стала жертвой аферистов. // фото freepik.com