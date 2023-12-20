20 декабря 2023, 17:48
Петрозаводчанин попался на уловку мошенников с SIM-картой
Мошенники получили доступ к аккаунте на Госуслугах и стали брать кредиты
Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Карелии. 58-летнему петрозаводчанину в телефонном разговоре сообщили об окончании срока договора по предоставлению услуг мобильной связи.
Для продления его попросили назвать код из смс-сообщения. После этого мужчине стали приходить уведомления с портала Госуслуг, где требовалось подтверждение для оформления нескольких кредитов.
Он позвонил в одну из финансовых организаций, ему сказали, что на него уже оформлен кредит, и все средства выданы, но заемную сумму сотрудники организации озвучивать по телефону отказались. // фото freestocks/ freepik.com