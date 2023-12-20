Лишение свободы грозит петрозаводчанину за избиение курьера

Полиция завершила расследование уголовного дела по факту нападения на курьера. Посетитель алкомаркета на Древляенке ударил доставщика. Инцидент произошел еще осенью.

По сообщению полиции, на месте конфликт был исчерпан: потерпевший не предъявил никаких требований к мужчине, но позже обратился за медицинской помощью. Информация о конфликте поступила в полицию. Личность агрессора была установлена.

32-летний подозреваемый сказал, что находился в состоянии опьянения, а разговор с курьером не задался. Ему показался оскорбительным тон собеседника, за это он и ударил его в лицо.

Материалы уголовного дела отправили в прокуратуру. Фигуранту дела о причинении телесных повреждений средней тяжести может грозить до трех лет лишения свободы. // фото скриншот видео из VK-паблика «Подслушано в Птз»