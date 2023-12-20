Еще один житель Карелии погиб на СВО

Житель Сегежского района Владимир Минин погиб в ходе специальной военной операции. Трагическую весть сегодня вечером сообщила глава районной администрации Марина Гусева.

Минин отправился на СВО, где был водителем-стрелком взвода огневой поддержки штурмовой роты. По словам Гусевой, военный показал пример мужества, стойкости и верности Родине.



«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям Владимира Васильевича. Вечная память нашему земляку, нашему защитнику», - написала глава администрации. // фото с VK-страницы Марины Гусевой