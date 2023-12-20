Пьяный мужчина столкнул старую собаку с высоты в Петрозаводске

42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как столкнул собаку с балкона третьего этажа в Петрозаводске. Ему инкриминируют жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в доме на Советской. Травмированную собаку заметили соседи и опубликовали историю в Сети. Волонтеры занялись лечением животного, но собака погибла, рассказали в полиции.

Петрозаводчанин в беседе с полицией сказал, что в тот момент был пьян. С его слов, собака была старой и мучилась, поэтому он решил столкнуть ее с балкона. Дело рассмотрит суд. // фото unsplash.com/ Marek Szturc