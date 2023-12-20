Юноша приехал в Медвежьегорск за машиной и украл робот-пылесос

Сотрудники магазина техники в Медвежьегорске обнаружили пропажу робота-пылесос. Стоимость прибора составляла 5пять тысяч рублей, продавцы вызвали полицию, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили что к краже причастен 19-летний житель Петрозаводска. Он вместе с друзьями приехал в Медвежьегорск, где один из них купил отечественный автомобиль.

Злоумышленник в это время пришел в магазин и совершил хищение. Оперативники передали ориентировки на юношу всем нарядам ДПС. Через некоторое время машину остановили в Кондопожском районе. Внутри нашли украденный робот-пылесос.

Дорожные полицейские изъяли устройство и задержали похитителя. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // фото: NickyPe/ pixabay.com