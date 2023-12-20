Двоих рыбаков спасли на Онежском озере в Карелии

Зимняя рыбалка едва не стала роковой для двух жителей Карелии. Они приехали на Онежское озеро и сбились с пути, сообщили в пресс-службе КРПСС.

Сообщение о том, что людям нужна помощь, спасатели получили 19 декабря. Мужчин в Медвежьегорском районе застал снегопад, они заблудились.

На вызов выехал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд, рыбаков нашли в шести километрах от берега и сопроводили на материк. Мужчины не нуждались в помощи врачей. // фото: Карельская поисково-спасательная служба