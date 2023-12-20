Воспитательницу детсада будут судить из-за искалеченного малыша

Воспитательницу детского сада в Петрозаводске будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Она не досмотрела за воспитанником, он получил химический ожог, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в сентябре этого года, когда малыш был в своей группе в детском садике. Он взял жидкость для посудомоечных машин и выпил часть. Мальчик получил химический ожог, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Следователи считают, что виновата воспитатель, которая не осуществляла должного контроля за ребенком, то есть не выполнила свои должностные обязанности. Опасное вещество находилось в зоне доступа детей.

Воспитательница уже не работает в детском саду. Она полностью признала свою вину. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: СУ СКР по региону