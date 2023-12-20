Водитель ограбил АЗС в Прионежском районе – бесплатно залил топливо

На автозаправке в Новой Вилге Прионежского района «отличился» 36-летний житель Петрозаводска. Он залил топливо, не оплатил его и уехал, сообщили в МВД Карелии.

Похищенный бензин стоил порядка двух тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о грабеже.

Когда сотрудники угрозыска нашли фигуранта, он во всем признался. Петрозаводчанин рассказал, что ехал домой с вахты, денег на оплату бензина ему не хватило, а договориться с работниками АЗС мужчина не смог. Тогда он просто решил скрыться.

Деньги за похищенное топливо грабитель вернул после общения с сотрудниками полиции. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. // фото: Skitterphoto/ pixabay.com