Segezha Group часть экспорта переориентирует на внутренний рынок

Уже в текущем месяце лесопромышленный холдинг Segezha Group переориентирует часть экспорта крафт-бумаги на внутрироссийский рынок. Этот объем полностью покроет внутрироссийские потребности. Выпуск всей продукции осуществляется в штатном режиме. Об этом рассказал руководитель дивизиона «Бумага и упаковка» Segezha Group Александр Харитонов.

«Обязательства перед партнерами и клиентами выполняются в полном объеме, как и прежде. Что касается белой канцелярской бумаги – то мы ее не производим. Более того, это технически невозможно на имеющихся в компании мощностях», - дополнил он.

Стоит отметить, что на конвертинговых мощностях Группы изготавливаются экологичные промышленные мешки для цемента, сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии, кормов для животных. Также выпускаются высокопрочные бумажные пакеты для покупок розничных покупателей в торговых центрах.

Кроме того, жиростойкий подпергамент, производимый Segezha Group, - уникальный для российского рынка продукт. Это экологически чистый упаковочный материал, предназначенный специально для пищевых продуктов и обладающий высокой влагопрочностью. Благодаря таким качествам он популярен в общепите – его задействуют при приготовлении и хранении продуктов питания. Фото: gov.karelia.ru