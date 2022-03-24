Понижение налоговых ставок поддержали в карельском парламенте

Инициативу понизить до минимума налоговые ставки карельским предприятиям и компаниям, пострадавшим от западных санкций, высказал глава республики Артур Парфенчиков. Его единогласно поддержали региональные парламентарии.

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей полезных ископаемых, лесозаготовкой, обработкой, строительством, при этом применяющие упрощенную систему налогообложения, смогут уплачивать налог по ставке в размере 1% и 5%.

Кроме того, в 2022 году предприятия, осуществляющие деятельность в перечисленных отраслях, смогут применить пониженные ставки налогообложения даже в случае возникновения или увеличения недоимки по налогам в бюджет республики.

Кроме того, понизить ставки предлагается и для резидентов Арктической зоны, применяющих УСН. Фото: pixabay.com/ru.