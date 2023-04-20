Сдать бюро судебно-медицинской экспертизы надеются до конца года

Строители возвели двухэтажное здание будущего бюро судебно-медицинской экспертизы на Высотном проезде в Петрозаводске.

Строители выполнили отделку с наружи, теперь выполняют внутреннюю чистовую отделку, монтируют вентиляцию. Внутри сделаны перегородки, инженерные коммуникации. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, сейчас закупается необходимое оборудование.

Сдать объект рассчитывают в конце года. Как отметил министр, новое здание почти в десять раз больше по площади, чем старое. // фото со страницы министра ВК