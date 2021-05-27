Счетная палата обнаружила приватизационный провал

Счетная палата проанализировала реализацию плана приватизации госимущества в 2017–2019 годах. Как выяснили аудиторы, результаты оказались провальными.

«Причины низкой результативности выполнения плана приватизации Счетная палата видит в недостатках формирования плана и координации участников приватизационных процедур, отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности реализуемых активов»,

- уточняется в сообщении контрольного органа.

Как выяснилось, в 2017–2019 годах в прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения. Приватизация 21 пакета акций была приостановлена. В план включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин.

«Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей»,

–добавляет аудитор Андрей Батуркин.

Аудиторы также пришли к выводу, что агенты, которые занимаются продажей госсобственности по договорам с Росимуществом, работают неэффективно. Значительную часть объектов они реализуют на так называемых вторичных торгах — через публичное предложение и без объявления цены, что означает существенный дисконт по сравнению с оценкой рыночной стоимости госактива. Кроме того, примерно пятую часть казенных объектов из приватизационного плана агенты вообще не выставили на торги. (фото: zen.yandex.ru)