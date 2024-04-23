Счета минимущества Карелии были заморожены из-за судов по порту в Кеми

Текст: Елена Малишевская

В распоряжении нашей редакции оказались несколько любопытных документов, приобщенных к делу по Кемскому порту. Напомним, в сентябре 2020 года Министерство имущественных и земельных отношений республики приняло решение об изъятии у предпринимателя Александра Миховича земельного участка и 42 объектов, расположенных на нем. Решением Арбитражного суда Карелии минимущества должно было выплатить частнику 193,5 млн рублей. Денег предприниматель не получил. А за неисполнение решения суда министерство какое-то время не могло в полной мере осуществлять свои функции: операции по расходованию средств на лицевом счете были приостановлены.

Ранее министр экономического развития Олег Ермолаев рассказывал, что правительство уже приступило к разработке инвестиционной декларации по строительству глубоководного порта в Кеми: специализированная организация из Москвы сделала технико-экономическое обоснование. Юристов индивидуального предпринимателя Миховича такие заявления изумляют: имущество до сих пор в его долгосрочной аренде, решение суда не исполнено, а проекты уже обсуждаются, примерные суммы инвестиций озвучиваются.

«В течение четырех лет — с тех пор как начались суды — Михович не имел права там ничего строить, ремонтировать, никаким другим образом распоряжаться этим имуществом. Но теперь министерство просит не только рассрочку в исполнении решения суда, но и вовсе отменить это решение «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами»,

- рассказала нам представитель предпринимателя Татьяна Иссар.

Напомним, что в суды были представлены заключения трех экспертиз — первая была выполнена ГУП РК «РГЦ Недвижимость» в 2020 году, тогда стоимость объектов была оценена в 66 946 000 рублей. В марте 2024 года Арбитражный суд СЗФО назовет оценщика «аффилированным по отношению к заказчику оценки».

Позже были еще две независимые оценки: в первом случае эксперты насчитали больше 160 миллионов, Михович с этим согласился, минимущества — нет. Третьи оценщики (там были специалисты из других регионов, например, из Татарстана) оценили территориию в Кемском порту и 42 объектов на ней в сумму 193 531 020 рублей.

Самое дорогое из этого списка, как мы видим — сооружение причала, стоит почти 85 миллионов рублей. На втором месте земельный участок — почти 79 миллионов рублей, это территория в 469 427 квадратных метров. Есть целый ряд объектов, которые оценены в 1 рубль: например, здание конторы гаража, склад-навес, кабельные сети и другие. Все это, понятное дело, под снос.

Деньги на счет предпринимателя должны были поступить в срок до 29 декабря 2023 года — в течение 45 рабочих дней после вступления в силу решения суда. Не поступили. 22 марта 2024 года минимущества запросило эту сумму в региональном бюджете. А 5 апреля у министерства заморозили движение по лицевому счету. Суд уведомили о том, что парализована работа двух бюджетных организаций — Фонда государственного имущества и Центра государственной кадастровой оценки.

«Такая ситуация в моей практике впервые. Почему не запросили деньги раньше? Там целый штат юристов работает...»,

- подчеркиват Татьяна Иссар.

16 апреля операции на счете минимущества были возобновлены, а 22 апреля пришло письмо от управления Федерального казначейства — стороне Миховича предложили... отозвать исполнительный лист.

По личному мнению юристов предпринимателя, что-то поменялось в намерениях правительства, но, к сожалению, нет диалога: о планах узнают из СМИ. Возможно, руководство республикой и не хочет на самом деле ничего строить в Кеми. То есть в 2020 году хотело, но потом передумало. Впрочем, это тоже все домыслы. Скорее всего, минимущество сознательно затягивает судебное дело и делает все возможное, чтобы уменьшить сумму «выкупа».

«Вновь открывшиеся обстоятельства», на которых настаивает минимущества Карелии, наверняка связаны с еще одной переоценкой имущества в Кемском порту. Специалисты «РГЦ Недвижимость» в начале апреля съездили туда, посмотрели и уверяют, что изношенность объектов гораздо больше, чем показала последняя экспертиза. Возможно, склад-навес теперь уже стоит не рубль, а пятьдесят копеек.

Очевидно, что предстоит еще целая серия судебных заседаний. Вот только проводить их бесконечно невозможно — Верховный суд России все равно рано или поздно поставит точку. Как и нельзя бесконечно проводить экспертизы: только за предыдущие бюджет должен предпринимателю около полумиллиона рублей. «А когда же будет построен глубоководный порт в Кеми?», - спросят наши читатели. Знаете, чем дольше идет судебная тяжба, тем все больше призрачным и фантастическим кажется этот проект. Обидно, что всю эту фантастику нам придется оплатить из своего кармана, даже если идея порта будет окончательно похоронена. // Фото: Петрозаводск говорит.