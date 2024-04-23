Ученые Карелии продолжают изучать водоемы республики

Состояние этого озера находится под пристальным наблюдением ученых. Ранее научные работники заявили об экологической катастрофе. Биологи установили столь высокое содержание в воде фосфора, что признали опасным использование воды из водоема даже для технических целей. Для спасения родного озера, по совету ученых, ведлозерцы построили мост, который восстановил природное течение озера между островом Рожнаволок и центром села.

В апреле очередной раз сотрудники Института водных проблем Севера КНЦ РАН выехали на Ведлозеро для взятия проб воды в нескольких местах.

«Это значит, что, во-первых, вопрос находится на контроле, во-вторых, мы будем располагать результатами исследования. Сотрудники во время сегодняшней работы уже отметили, что строительство моста — очень хорошее дело, вода заметно циркулирует в обе стороны», — сказали жители села Ведлозеро.

Ученые утверждают, что на развитие сине-зеленых водорослей также влияет плохая работа очистных сооружений. На прошлой неделе ведлозерцы пригласили в Дом культуры на собрание руководителя Пряжинской компании по управлению муниципальным имуществом» (КУМИ) Вячеслава Савельева, чтобы задать волнующие вопросы.

В основном, они касались проблем водоснабжения и водоотведения на территории Ведлозерского сельского поселения. В частности местные жители сетуют на качество работы КОСа на улице Первомайской,

«Вода течет одинаковая, что в кранах, что в канализации»,

— возмущались люди.

«Пряжинское КУМИ на встрече с местными жителями заверило, что КОС «работает в штатном режиме, стоки чистые», — сообщает паблик «Ведлозеро – деревня мирового масштаба». Тем не менее, ведлозерцы продолжат бороться за улучшение качества воды в озере Ведлозеро. // фото Алины Гапеевой