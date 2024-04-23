Умерла многолетний руководитель муниципального архива Костомукши Марина Николаева. Ее не стало сегодня, 23 апреля. О смерти женщины сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.

«Марина Аркадьевна была не только высоким профессионалом, ответственным и опытным работником, она была истинным хранителем истории города, любой документ на полках архива могла найти с закрытыми глазами»,

- написал Новгородов.

Многолетний труд Марины Николаевой был отмечен наградами на местном уровне и на уровне республики. Власти города выразили соболезнования родным и близким женщины. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com