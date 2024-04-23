Жители Петрозаводска оценили законопроект Колыхматовой о курении

Глава Петрозаводского городского округв Инна Колыхматова предложила новый законопроект: повысить штрафы за курение в общественных местах и еще больше ограничить места для курильщиков. Депутаты Законодательного собрания Карелии отправили его на рассмотрение главе республики, сославшись на юридические нормы. Наша съемочная группа вышла на улицы города и спросила у петрозаводчан, что они думают об этом.

Новым законом предлагается запретить курение в парках, скверах, набережных и иных местах скопления людей, а также установить штрафы от 500 до 1000 рублей за курение в неположенном месте.

Некоторые горожане считают этот закон избыточным, кто-то призвал администрацию разбираться с мусором и крысами, а не с курильщиками.

Сами курильщики в целом не против такого закона, но требуют взамен больше специально отведенных мест для курения. И призывают воспитывать в молодежи ответственность и чистоплотность, а не штрафовать. По их мнению, от штрафов толка не будет. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал Ника плюс.