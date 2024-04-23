Расписание автобусов изменится из-за предстоящих праздников

В расписании междугородних автобусов из Петрозаводска в период с 26 апреля по 1 мая произойдут изменения. Об этом сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, некоторые рейсы будут отменены, а некоторые, наоборот, вводятся. Это касается автобусов на Сегежу, Медвежьегорск, Суоярви, Олонец.

Отмечается, что изменения коснутся и пригородных автобусов. График будет опубликован позднее. // Фото «Петрозаводск говорит»