23 апреля 2024, 18:21
Расписание автобусов изменится из-за предстоящих праздников
Автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в расписании междугородних автобусов
В расписании междугородних автобусов из Петрозаводска в период с 26 апреля по 1 мая произойдут изменения. Об этом сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».
Так, некоторые рейсы будут отменены, а некоторые, наоборот, вводятся. Это касается автобусов на Сегежу, Медвежьегорск, Суоярви, Олонец.
Отмечается, что изменения коснутся и пригородных автобусов. График будет опубликован позднее. // Фото «Петрозаводск говорит»