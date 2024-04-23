Господдержка помогла жителю Кондопожского района открыть свое дело

Программы поддержки предпринимательской инициативы безработных продолжают оставаться популярными мерами господдержки для начинающих предпринимателей республики. Одним из тех, кто воспользовался ею, стал Павел Карпунин из Кондопожского района. Историю становления его как полноценного бизнесмена рассказали в паблике Управления труда и занятости Республики Карелия.

Еще в 2021 году Павел обратился в Кадровый центр Кондопожского района, будучи безработным. Инженер-технолог по образованию, Павел решил изменить свою карьеру. У него имелся земельный участок и желание построить на нем гостевой домик. Пройдя профориентационное собеседование, защитив бизнес-план, Павел зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и получил единовременную финансовую помощь в размере 250 тысяч рублей. На полученные средства мужчина приобрел строительные материалы для строительства гостевого домика.

Павел, в душе строитель, самостоятельно построил гостевой домик, оборудовал помещение для приема гостей и придомовую территорию. Предприниматель планирует построить второй гостевой домик, дальше благоустраивать быт гостей и предоставлять различные услуги (посещение бани, рыбалка, прогулки),

– рассказывают в Управлении труда и занятости РК.

Напомним, что безработные граждане при успешной защите бизнес-проекта могут получить от 100 до 400 тысяч рублей. В этом году уже более 80 жителей региона защитили бизнес-планы по разным направлениям. Подробнее о мерах поддержки на создание бизнеса можно узнать в кадровых центрах. Их адреса вы можете узнать по ссылке.

//Фото: Управление труда и занятости РК