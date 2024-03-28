Строительство порта в Кеми оценивается в десятки миллиардов рублей

Текст: Елена Малишевская

Строительство глубоководного порта в Кеми – мощный проект, который оживил бы в районе, да и в Карелии в целом, многое: экономику, туризм, дал бы новые рабочие места. Но затянувшиеся судебные тяжбы по поводу земельного участка в порту, отсутствие денег в бюджете ставят под сомнение его реализацию. Насколько, вообще, это реально? В какие сроки может быть построен порт? На вопросы ответил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Еще десять лет назад – в 2014 году глава республики Александр Худилайнен заявлял о строительстве глубоководного порта в Кеми. По оценке экспертов, после проведения работ глубина в порту может достигнуть 25 метров, и это позволило бы принимать суда любого класса. Предполагалось, что через Кемь будут перевозить уголь, нефтепродукты, пиломатериалы – как на экспорт, так и на импорт. Проект тогда не был реализован, но в правительстве Карелии о нем не забыли.

В 2020 году началась судебная тяжба, которая не закончилась до сих пор. Дело в том, что земельный участок, на котором находится порт в Кеми, оказался в частных руках – земля была взята в долгосрочную аренду, но сейчас там одни руины. В сентябре 2020 года министерство имущественных и земельных отношений республики приняло решение об изъятии земельного участка и 42 объектов, расположенных на нем. Арендатору предложили 66,9 млн рублей, он с такой суммой не согласился, в ответ предоставил отчет о рыночной оценке участка на сумму 532,3 млн рублей. Было множество судебных заседаний, экспертиз, в итоге суд постановил: правительство должно выплатить частнику 193,5 млн рублей. Но и этих денег, судя по всему, у правительства нет. В картотеке арбитражных судов есть документ о приостановлении исполнения решения суда: министерство имущественных и земельных отношений просит об отсрочке платежа. Новое судебное заседание назначено на 8 апреля.

Допустим, что все эти разбирательства и расчеты с арендатором правительство Карелии успешно пройдет. Что дальше? Есть ли реальный план?

«Проще всего планировать ситуацию, когда есть четкий инвестор – государственный или частный. Пока решения по государственному инвестированию нет. Частного инвестора, готового прийти, взять, вкладывать большие средства, развивать территорию, тоже пока нет»,

- сообщил Олег Ермолаев.

Прежде всего, по словам Ермолаева, нужно разработать инвестиционную декларацию. Это стоит не меньше десяти-двенадцати миллионов рублей. Но в правительстве уже приступили к ее разработке: специализированная организация из Москвы сделала технико-экономическое обоснование. Специалисты исследовали причальные сооружения в Беломорске и Кеми, сравнили и проанализировали портовые возможности двух городов. Не случайно Кемь и Беломорск идут в связке – им присвоен статус опорных городов Арктической зоны Карелии.

«Создана Кемско-Беломорская агломерация, на развитие которой будут выделяться федеральные деньги. Это вопросы и дорог, и ЖКХ, и инвестиционные проекты. В рамках развития агломерации мы заявляем и строительство порта. Будет ли это глубоководный порт в Кеми, или причальные сооружения и в Беломорске, и в Кеми для грузового и пассажирского сообщения – пока сказать не могу. Порт – слишком громко звучит. Пока готового проекта нет, я бы не говорил о строительстве глубоководного порта»,

- подчеркнул министр.

Только после того как будет подана инвестиционная декларация в Минтранс России, можно будет говорить о привлечении в проект бюджетных средств, в том числе и федеральных. А проект будет очень дорогой: понадобятся ледокольная проводка, углубительные работы, и много чего еще.

«Непростой вопрос – найти несколько десятков миллиардов рублей, чтобы построить порт в Кеми»,

- заметил Олег Ермолаев.

При этом многие предприятия, уверяет министр, уже высказали свою заинтересованность в том, чтобы проект был реализован. Так, «Карельский окатыш» готов перевозить до одного миллиона тонн окатышей в год. Щебеночные и бумажно-целлюлозные предприятия тоже ждут грузового сообщения по Белому морю. Даже белорусы проявляют интерес: Балтика в геополитическом смысле - не очень надежный путь.

Жители Кемского района тоже ждут строительства порта – они рассчитывают на новые рабочие места. Глава минэкономразвития уточняет, что не только они, но еще и жены военных.

«Не секрет, что в Карелии будет размещен армейский корпус – порядка 25 тысяч человек. Плюс члены их семей. В Кемском районе есть инфраструктура министерства обороны России, и там точно будет размещено какое-то количество военных. Безусловно, нужно создавать рабочие места»,

- подчеркнул Ермолаев.

Что касается сроков реализации проекта – пожалуй, самый сложный вопрос, на который министр не смог дать четкого ответа. Но сообщил, что в сентябре будет подписана программа развития Кемско-Беломорской агломерации, и сроки ее исполнения известны – до 2035 года. Так что, возможно, в ближайшие десять лет в Кеми и появится глубоководный порт. Ну или какие-то причальные сооружения. // Фото: Елена Малишевская, Олег Ермолаев.