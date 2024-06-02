Счастливое спасение оленей из Харлу

"Мы не могли оставить их в беде и привезли в наш зоопарк. И вот уже почти год, как они с нами!" — говорят сотрудники зоопарка.

Спасенные олени получили имена: Миша, Олежек, Бемби, Крепыш и Одуванчик. Как считают специалисты, олени стали более упитанными, окрепли и готовы к встрече с посетителями.

По словам работников зоопарка, "спасеныши" быстро освоились на новом месте. Их здоровье ем находится под контролем специалистов.

«Приходите познакомиться с ними поближе! Их можно покормить и погладить»,

— приглашает коммерческий директор зоопарка Алена Красюкова.



Работники Карельского зоопарка благодарят неравнодушных жителей Карелии за трепетное отношение к животным и готовы и впредь дарить заботу, любовь и дом диким животным, попавшим в беду. // Фото: сообщество «Карельский зоопарк».