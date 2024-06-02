От кружевной скатерти — до птенцов, от мотоцикла — к танцам

Текст: Алина Гапеева, фото: Андрей Киселев

Чудо рукотворное

Андрей принес сверток, развернул и разложил на столе свою работу.

— Круть! — раздался вздох восхищения.

Вязаная крючком кружевная салфетка диаметром 1 метр 20 сантиметров притягивала взоры. Причудливый узор представлял собой большой цветок, лепестки которого соединяются в единое полотно.

— Долго вязал? Много времени ушло? — спросил кто-то.

— Нет, совсем немного. В общей сложности связал эту салфетку за полторы недели, вязал каждый вечер по одному часу, — без особой гордости сообщил подросток.

Вязанию крючком мальчиков и девочек учили в толвуйской школе на уроках технологии. Только у тех ребят, кто проявил усидчивость и усердие, крючок и петли стали послушными. Андрею Киселеву искусство вязания кружев запало в душу. С каждой вещью его мастерство растет. Паренек связал причудливые, непохожие друг на друга салфетки, накидки на кресло, на диван размером 2 на 2 метра...

Свои оригинальные работы он дарит по случаю и просто так родным и знакомым. Обладательницей роскошной салфетки стала бабушка. Внук подарил ей эксклюзивную работу на юбилей. А накидку на диван Андрей вручил старшему брату.

Сейчас, наверное, не найдется ни одного человека, у которого не было бы хобби. Кто-то интересуется футболом, компьютерными играми, а кто-то занимается кулинарией, цветоводством, рукоделием... Причем, если первые увлечения считают «мужскими», то вторые — «женскими». Андрей убежден, что все подобые «деления» относительны. Оказывается, вязание крючком помогают подростку переключиться в режим «релакс». Занятие это не из простых: петелька за петелькой, накид, затем – новый ряд... Если запастись терпением, то в итоге будут очень красивые изделия и большое удовлетворение.

Мама юноши, Светлана Анатольевна, считает, что ее сын — обычный ребенок с широким кругозором и неуемной энергией. Она подтвердила тягу сына к необычному для мальчика творчеству и рассказала, что Андрей любит еще и шить. Ко всему прочему он обожает животных, но домашнего питомца завести для сына не получилось – всему виной стала аллергия Андрея на шерсть животных. Но мальчик нашел выход...

Сюрприз для мамы

— Помню, как он в четвертом классе сам соорудил сарай. Оборудовал в нем жердочки, поилки, место для кладки яиц. Я так и поняла, что в ближайшее время нас с отцом ожидает сюрприз, — с улыбкой вспоминает Светлана Анатольевна.

Действительно, сюрприз не заставил себя долго ждать. Однажды родители, вернувшись из города, услышали, как в самодельном курятнике вовсю кудахчут куры.

"Я же сказал, что все равно куплю кур",

— немного виновато сказал мальчик, встречая родителей.

После школы, быстро переодевшись, Андрей спешил к пернатым подопечным: кормил и поил их, убирал клетки. Как-то по всем правилам птицеводства посадил наседку на яйца. В положенное время из них вылупились маленькие желтые цыплятки.

Юный птицевод может подолгу наблюдать за повадками кур и желтыми пищащими комочками. Интересно, что это хобби принесло Андрею Киселеву еще одно признание. Ученик толвуйской школы стал победителем регионального этапа конкурса «Я в АГРО», направленного на сохранение традиций и повышение престижа сельскохозяйственных профессий.

Родители помогли юному птицеводу приобрести инкубатор. К большому огорчению Киселевых, аппарат для искусственного вывода молодняка сельскохозяйственной птицы из яиц вскоре сломался. О проблеме юного зоотехника узнало руководство совхоза «Толвуйский». Работники животноводческого предприятия решили сделать Андрею подарок – инкубатор. Они поблагодарили паренька за популяризацию сельскохозяйственных профессий.

Мотоблок, мотоцикл и танцы

Конечно, интерес к сельскому хозяйству у Андрея возник не из воздуха. Семья Киселевых раньше держала большое хозяйство: телят, поросят, куриц… Глава семьи поддержал сына в его новом увлечении. Вмести они стали ездить на мотоблоке за травой, заготаливали сено для пернатого хозяйства. Александр Влдимирович заметил интерес Андрея к технике...

— Если окончишь девятый класс хорошо, то купим тебе мотоцикл, — пообещали родители.

Андрей без труда окончил курс девятого класса на «4» и «5», получил права на вождение мотоцикла.

Родители сдержали слово: во дворе дома после сдачи экзаменов уже стоял новенький мотоцикл «Альфа». Теперь к любимым занятиям подростка прибавилось еще одно — мототехника. Андрей самостоятельно следит за техническим состоянием двухколесного друга, с удовольствие крутит гайки и катается по сельским улочкам, соблюдая правила дорожного движения.

Но и это еще не все его увлечения. При колоссальной нагрузке в школе и дома, юноша умудряется выделить время еще одному любимому занятию — танцам. Андрей Киселев является участником танцевального коллектива «Заонежская задумка». Руководитель коллектива Ирина Никулина, сама человек очень творческий и одаренный, умеет находить общий язык подростками, лелеет их творческие устремления. Коллектив «Заонежская задумка» — непременный участник сельских праздников, где Андрей со своими друзьями с удовольствием отплясывает танцы, в том числе те, которые на Заонежском полуострове живут испокон веков.

Когда же он все это успевает, спросите вы? Родители и учителя в один голос заверили: «Успевает!».

Я только учусь

После летних каникул Андрей пойдет в одиннадцатый класс. Через год у молодого человека наступит ответственный момент, когда надо будетвыбрать будущую профессию.

"Он не лирик. Я вижу его технарем, например, инженером. Андрей обладает такими качествами, как пунктуальность и спокойствие. Он терпеливый, пользуется уважением у одноклассников. В любом деле ему помогает сделать все правильно трезвый расчет",

— говорят преподаватели толвуйской школы.

Родители уверены, что профессия Андрея будет связана с медициной, хотя, как говорит его мама, у Андрея так много интересов, что очень трудно определить его будущую профессию… В любом случае, давить на него они не собираются.

Сам же он мечтает в будущем заняться малым бизнесом: «Для этого требуются определенные навыки: логическое мышление, умение ставить перед собой ясные цели, анализировать полученные результаты...»

Что же, несколько несушек и два петуха – этого достаточно, чтобы сделать первые шаги в этом направлении. Жизненный опыт, знания и умения в различных сферах жизни, которые он так жадно набирает, помогут Андрею Киселеву освоить будущую профессию, может быть, и открыть что-то новое и потом применить в практике.

Все-таки зря говорят, что нынешняя молодежь, кроме соцсетей, ничем не интересуется, зря старшее поколение бросает упреки в адрес сегодняшней молодежи: «им ничего не интересно», «шли бы работать», «мы такими не были». На самом деле молодые люди четко знают, что они хотят от жизни, быстро впитывают знания и легко постигают насущные задачи. Наблюдать за успехами юного поколения — одно удовольствие. Будущее за молодыми: присмотримся к ним и не станем мешать строить новую жизнь.