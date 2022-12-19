Сцепившихся в баре драчунов разводили силовики и лечили медики

Ночью в субботу в одном из баров карельской столицы что-то не поделили посетители. Сотрудникам пришлось вызывать росгвардейцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда силовики прибыли, мужчины агрессивно себя вели, дрались, матерились, портили имущество. Один дебошир распылил перцовый баллончик в помещении.

Требования росгвардейцев прекратить драку не привели ни к чему. Мужчины продолжили потасовку на улице. В итоге одному потребовалась помощь врачей. Медики скорой помощи наложили ему повязку, другие участники драки тоже получили травмы.

Всех причастных задержали и доставили в отделение полиции для установления обстоятельств. // фото: Росгвардия