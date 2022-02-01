01 февраля 2022, 21:02
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу
4 февраля российская команда поспорит за выход в финал континентального первенства с Украиной
Сборная России по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы. Турнир проходит в Нидерландах.
В четвертьфинальном матче россияне обыграли Грузию со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме, в составе нашей команды отличились Артем Ниязов и Иван Чишкала, записавший на свой счет дубль.
В полуфинале 4 февраля сборная России сыграет против Украины. Фото Getty Images