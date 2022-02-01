В ВОЗ считают, что волна заболеваемости омикроном не будет длинной

Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса будет мощной, но непродолжительной. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его слова приводит ТАСС.

«РФ - это одна из стран, где омикрон сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, - это пять стабилизаторов пандемии», - сказал эксперт.

Под пятеркой стабилизаторов имеются в виду сама вакцинация, ревакцинация, ношение масок, проветривание помещений, в том числе школьных кабинетов. Пятым пунктом Клюге назвал доступность лечения.

«Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет - защита уязвимых групп населения», - добавил Клюге. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch