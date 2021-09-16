16 сентября 2021, 14:13
Сборная России совершила рывок в рейтинге ФИФА
Национальная команда уверенно стартовала под руководством Валерия Карпина
Сборная России поднялась в обновленном рейтинге ФИФА сразу на четыре позиции - с 41-го на 37-е место. Рейтинг опубликован на сайте организации.
Под руководством нового тренера национальной команды Валерия Карпина сборная России выиграла матчи у Кипра и Мальты и сыграла вничью с Хорватией. Сейчас в активе российской команды 1475 очков в рейтинге ФИФА.
На первом месте в списке остается сборная Бельгии. На второй позиции - Бразилия, на третьей - Англия. В пятерку лучших также вошли Франция и Италия. Фото pixabay.com/jarmoluk