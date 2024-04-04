Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА. Теперь наша национальная команда занимает 35-е место, следует из данных, опубликованных на сайте организации.

В марте коллектив под руководством Валерия Карпина провел матч против сборной Сербии и победил со счетом 4:0. Вторая игра - против Парагвая - была отменена из-за теракта в Москве.

На первом месте в рейтинге ФИФА остаются действующие чемпионы мира аргентинцы. На втором месте Франция, на третью строчку вышла сборная Бельгии.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от официальных игр и проводит только товарищеские матчи. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin