Сборная Италии, обыграв Англию, стала чемпионом Европы по футболу

Определился победитель чемпионата Европы по футболу.

Накануне в Лондоне на стадионе «Уэмбли» встретились два финалиста – сборная Англии и сборная Италии. Выявить сильнейшего в основное и дополнительное время не удалось. Англичане забили один мяч в ворота соперника в первом тайме, итальянцы сравняли счет во втором. Счет держался 1:1. Была назначена серия послематчевых пенальти. Точнее оказались итальянцы 3 – 2.

В результате чемпионом Евро-2020 стала сборная Италии, повторив свой успех 1968 года. (фото gazeta.ru)