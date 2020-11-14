«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут завтра по Петрозаводску

15 ноября традиционные рейсы по улицам карельской столицы совершат «Сбормобиль» и «Металлмобиль», сообщает городская администрация.

Волонтёры примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку: макулатуру, определенные виды пластика, стеклотару. Сдать чёрные и цветные металлы, в том числе жестяные банки и металлические баллончики, неисправную электронику и бытовую технику можно в период объезда «Металлмобиля».

Полный список того, что принимается на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы на странице организаторов проекта в социальной сети.

В расписании экомобилей – 23 остановки в разных районах города (см. ниже)

В условиях сложной эпидемиологической обстановки петрозаводчан призывают строго соблюдать действующие санитарные требования: надевать маски и держать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), не посещать пункты приема вторсырья в случае появления симптомов простуды или после контактирования с больными.

Напомним, 80 % вырученных от переработки вторсырья средств волонтеры направляют на поддержку бездомных животных, 20 % - на экорекламу. В период работы экомобилей, предупреждают организаторы, помощь животным (ветошь, продукты питания и т.д.) напрямую не принимается. Желающие могут оставить подарки обитателям зооприюта в специально организованных для этого пунктах приема помощи.