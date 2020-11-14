Историк одобрил строительство концлагеря-музея в Карелии

Отечественные и зарубежные СМИ в последние несколько дней распространили информацию о строительстве в Карелии так называемого «бутафорского» концлагеря, который планируется сделать музеем, посвященным малолетним узникам финских лагерей, которые существовали в республике в годы оккупации. Многие публикации носят ярко выраженный глумливый характер.

Телеканал «РЕН ТВ» привел на своей странице мнение историка Константина Залесского, автора большого числа работ и справочников по истории Второй мировой войны и Третьего рейха, который заявил, что восприятие подобного рода проектов зависит от их исторической точности при постройке сооружений. Эксперт считает, что за пример можно взять музеи в Германии и Польше.

"Дело в том, что концлагеря, объекты, которые вызывают крайне негативное восприятие, они существуют как музейные объекты. В той же самой Германии и Польше. Хранить об этом память действительно надо. Но тут важно не перейти грань. А она заключается в том, что это должно быть документально",

– говорит Залесский.

Историк отметил, что вопрос состоит в том, какие это декорации – из фильма или сделанные по историческим документам, по образу и подобию существовавшего концлагеря в Карелии.

Фото с сайта ren.tv